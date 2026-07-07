Эксперты оценили готовность к запуску беспилотного транспорта в России

РФ готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70%

Россия близка к внедрению беспилотного общественного транспорта – техническая готовность проектов оценивается в 70-85%. С таким заявлением на международной выставке «Иннопром-2026» выступил Илья Потапов, исполнительный директор «Российской академии транспорта». Правда, с экономической точки зрения ситуация пока скромнее: около 40-60%, уточнил он корреспонденту «КП-Екатеринбург».

Потапов также развеял популярный миф о том, что роботизация оставит людей без работы. Это, по его словам, глубочайшее заблуждение. На деле, уверен эксперт, развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта, наоборот, вызовет острый дефицит кадров. Человек понадобится для контроля за всей этой техникой.

Между тем генеральный директор «Синара-Городские машины» Сергей Шунин напомнил о стремительной эволюции транспорта в столице. По его словам, за каких-то несколько лет Москва сделала гигантский скачок – от старых высокопольных трамваев к современным низкопольным трехсекционным моделям, а затем и к машинам, способным двигаться без контактной сети. Выходит, что полная беспилотность – лишь следующий логичный шаг.

Электропоезда уже возят без машиниста

Шунин привел конкретный пример: электричка «Ласточка» с 2021 года работает на Московском центральном кольце (МЦК) в полностью беспилотном режиме. Саму систему машинного зрения на этом поезде внедрили еще в 2019 году, и с тех пор состав курсирует по жесткому графику без участия человека.

«Это уже готовое решение, – подчеркнул он. – Мы без проблем можем перенести эту технологию на трамваи и троллейбусы».

Более того, по прогнозам Сергея Шунина, к 2036 году присутствие водителя в поездах и наземном общественном транспорте может стать вовсе необязательным. Эпоха полностью автономных перевозок, похоже, уже не за горами.

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