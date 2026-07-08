Тюнеры превратили дешевый Suzuki в стилизованную копию Land Rover Defender
Специалисты японского ателье Damd подготовили сразу два варианта доработок для доступного компактного кроссовера Suzuki XBee. Оба набора деталей кардинально меняют внешность автомобиля, но при этом обходятся без вторжения в техническую начинку. Первый пакет, получивший название Little.D, превращает машину в подобие культового рамного внедорожника. Второй, Bemore, отсылает к стилистике старых ретро-каров.
Дизайн Little.D – это, по сути, игра в классику. Автомобиль обзаводится радиаторной решеткой строгой прямоугольной формы, а по бокам от нее устанавливаются круглые фары с черным обрамлением. Передний бампер стал массивным, с пластиковой защитой, а задние фонари и дверь багажника получили темную отделку. В качестве опции для этого пакета предлагают экспедиционный багажник на крышу и легкосплавные колеса с бедлоками – диски рассчитаны на цепкие внедорожные шины.
Второй комплект, Bemore, выглядит иначе. Передний бампер здесь имеет нестандартный большой воздухозаборник, а вместо привычной решетки радиатора используется панель с тремя вертикальными прорезями. Сбоку кузов украшен декоративными наклейками в клетку. В довесок идут полноценный багажник на крыше с деревянной отделкой и хромированные колесные диски. Салон, кстати, тоже затронули – тюнеры предлагают специальные чехлы на сиденья, стилизованные под кожу.
Технически XBee остался прежним. Под капотом – тот же атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, выдающий 82 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с вариатором, а полный привод доступен в качестве опции. Никаких изменений в трансмиссию или подвеску Damd вносить не стала.
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