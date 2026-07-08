Тюнеры превратили дешевый Suzuki в стилизованную копию Land Rover Defender

Damd представила два боди-кита для Suzuki XBee: Little.D и Bemore

Специалисты японского ателье Damd подготовили сразу два варианта доработок для доступного компактного кроссовера Suzuki XBee. Оба набора деталей кардинально меняют внешность автомобиля, но при этом обходятся без вторжения в техническую начинку. Первый пакет, получивший название Little.D, превращает машину в подобие культового рамного внедорожника. Второй, Bemore, отсылает к стилистике старых ретро-каров.

Дизайн Little.D – это, по сути, игра в классику. Автомобиль обзаводится радиаторной решеткой строгой прямоугольной формы, а по бокам от нее устанавливаются круглые фары с черным обрамлением. Передний бампер стал массивным, с пластиковой защитой, а задние фонари и дверь багажника получили темную отделку. В качестве опции для этого пакета предлагают экспедиционный багажник на крышу и легкосплавные колеса с бедлоками – диски рассчитаны на цепкие внедорожные шины.

Suzuki XBee Little.D

Второй комплект, Bemore, выглядит иначе. Передний бампер здесь имеет нестандартный большой воздухозаборник, а вместо привычной решетки радиатора используется панель с тремя вертикальными прорезями. Сбоку кузов украшен декоративными наклейками в клетку. В довесок идут полноценный багажник на крыше с деревянной отделкой и хромированные колесные диски. Салон, кстати, тоже затронули – тюнеры предлагают специальные чехлы на сиденья, стилизованные под кожу.

Suzuki XBee Bemore

Технически XBee остался прежним. Под капотом – тот же атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, выдающий 82 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с вариатором, а полный привод доступен в качестве опции. Никаких изменений в трансмиссию или подвеску Damd вносить не стала.

Интерьер Suzuki XBee Bemore

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