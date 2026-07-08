Новый крупный отечественный кроссовер встанет на конвейер в конце лета

Серийное производство кроссовера Tenet T9 стартует до конца лета 2026 года

О новом флагманском кроссовере Tenet T9 стало известно чуть больше. До конца лета 2026 года начнется его серийный выпуск. Собирать машину будут в Калуге – на мощностях, которые раньше принадлежали Volkswagen. Эту информацию подтвердили на стенде Калужской области в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Сразу бросается в глаза, что T9 очень напоминает Chery Tiggo 9. Последний, к слову, появился на российском рынке еще в конце 2024-го. А вот сам Tenet прошел сертификацию в феврале. В базовой версии, по имеющимся данным, предусмотрено шесть подушек безопасности, плюс система экстренного реагирования при ДТП и зимний пакет.

Tenet T9

Вообще, бренд Tenet для нашего рынка не такой уж старый – он дебютировал в феврале 2025 года. По сути, под этой маркой продают заметно переработанные модели Chery. На той же «Иннопром» живьем показали и другой новинку – кроссовер Evolute i-Sky.

О том, как китайские бренды продолжают осваивать освободившиеся заводы, «За рулем» ранее рассказал.