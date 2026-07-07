Chery купила завод у Nissan в Африке: что там будут выпускать

Chery выкупила завод Nissan в ЮАР под выпуск Jetour и Jaecoo

Как стало известно агентству Reuters, Chery закрыла сделку по приобретению производственной площадки Nissan, расположенной в Южно-Африканской Республике. Переговоры, напомним, тянулись с января текущего года.

Нового владельца ждет масштабная реконструкция. Концерн намерен вложить в предприятие миллионы долларов, в первую очередь – на закупку современного оборудования. Первые машины с конвейера сойдут, по планам, в середине 2027-го.

Кстати, площадка не будет просто сборочным цехом. В Chery делают ставку на превращение ее в полноценный центр исследований и разработок для всего африканского континента.

Вице-президент компании Чарли Чжан подчеркнул, что в долгосрочной перспективе завод должен стать «автомобильным хабом» с собственными R&D-мощностями. Штат из 692 человек обещают не только сохранить, но и расширить: в итоге планируется создать около 3 тысяч прямых и косвенных рабочих мест. Причем, как заявляют в компании, локализация производства позволит нарастить местные продажи до отметки в 100 тысяч автомобилей ежегодно.

Выбор моделей для ЮАР уже утвержден. Речь идет о трех брендах: здесь будут собирать Jetour серии T, кроссовер Jaecoo J5 и, разумеется, Chery Tiggo 4. Интересно, что местная версия Jaecoo выйдет как с классическими ДВС, так и с «зелеными» силовыми установками.

На старте, то есть во втором полугодии 2027-го, объемы будут скромными – всего 15 тысяч единиц. Но параллельно уже запущена программа поиска местных поставщиков компонентов: цель – выйти на 40-процентную локализацию производства.

О том, как не ошибиться при покупке бюджетного кроссовера, «За рулем» ранее подробно рассказал.