Скрытые дефекты и скрученный пробег: как не ошибиться при покупке б/у машины

Эксперт Княжев: как быстро выявить скрытые проблемы авто с пробегом при покупке

Покупка подержанного автомобиля – это всегда лотерея, если не знать, куда смотреть. Можно запросто купить блестящую снаружи машину, у которой внутри уже все сгнило, а пробег скручен на сотню тысяч километров. Руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Княжев рассказал, как не попасть в такую ловушку.

По словам эксперта, львиную долю – целых 90% – проблем бэушки можно заметить еще до того, как вы отдадите деньги. Причем для этого вовсе не нужно быть профессиональным механиком. Достаточно запомнить несколько простых хитростей и не вестись на сладкие речи продавца, который будет отвлекать вас от осмотра.

На что смотреть в первую очередь?

Начните с кузова. Зазоры между деталями должны быть ровными и одинаковыми. Краска – без подтеков и шероховатостей. Кстати, обычный магнит легко найдет места, где кузов шпаклевали после аварии – он там просто не будет держаться.

В салоне все расскажет износ. Потертый руль, стертые педали и продавленное сиденье водителя почти всегда означают, что реальный пробег намного больше, чем на панели приборов. А если пахнет сыростью и на ремнях безопасности видны грязные разводы – перед вами машина-утопленник, которую лучше обходить стороной.

Коробка передач тоже многое скажет. Механика должна включаться четко и без хруста. Автомат – переключаться плавно, без рывков, толчков и ударов.

Под капотом особое внимание вызывают идеально чистые моторы – их могли отмыть специально, чтобы скрыть потеки масла. Трудный запуск, посторонний шум, черный или синий дым из выхлопной трубы, густое черное масло – это красные флаги, после которых стоит сразу отказаться от покупки.

На ходу машина не должна стучать, скрипеть или вибрировать на неровностях. Руль не должен уводить в сторону. Загляните и в багажник: ниша под запаской расскажет о ДТП сзади – следы ржавчины, герметика и свежей краски говорят о серьезном ударе.

Почему важно проехать за рулем?

«Самая частая ошибка покупателей – они смотрят на машину только снаружи и не садятся за руль. А ведь 70% скрытых проблем проявляются именно в движении. Обязательно попросите продавца дать проехать 10−15 минут по разным дорогам. Это сэкономит вам десятки тысяч рублей на ремонте», – подчеркнул Княжев.

Если сами не уверены в своих силах, можно позвать на осмотр выездного эксперта. Его услуги обойдутся в 4,5−7 тысяч рублей. За час-два такой специалист найдет почти все скрытые дефекты. Еще дешевле – «пробить» авто по базам онлайн-сервисов вроде «Автокода» (это стоит 200−400 рублей) или отвезти машину на диагностику в сервис, где за проверку попросят от 2 до 4 тысяч рублей.

О том, какие ещё скрытые проблемы могут поджидать владельца подержанного автомобиля, «За рулём» недавно подробно разбирал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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