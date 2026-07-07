Белгородская область ввела ограничение на движение мотоциклов

В Белгородской области ввели запрет на перемещение мототехники в ночное время

Перемещение мотоциклов и иной мототехники по Белгородской области в ночное время запрещено – с 6 июля вступило в действие соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства региона.

«Ограничить с 0:00 часов 6 июля 2026 года на территории Белгородской области передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов», – сообщается в документе.

Информирование населения о вводимых мерах предписано взять на себя Министерству общественных коммуникаций региона, а контроль за исполнением распоряжения будет вести временно исполняющий обязанности замгубернатора Евгений Воробьев. При этом конкретные санкции в отношении нарушителей в документе не прописаны.

В июне аналогичные меры были введены в Крыму, а советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что власти планируют конфисковывать мототехнику у нарушителей запрета. По его словам, во время атаки беспилотников мотоциклы создают шум, который может использоваться спецслужбами Украины в качестве прикрытия.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продается полная коллекция мотоциклов Минск из СССР.