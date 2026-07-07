В России появился сервис для проверки наличия бензина на заправках

Т-Банк запустил онлайн-карту наличия бензина на 20 000 АЗС

Т-Банк запустил интерактивную карту, отображающую актуальную информацию о наличии топлива на более чем 20 000 автозаправочных станций по всей России. Карта доступна всем по этой ссылке, через поиск в мобильном приложении Т-Банка по запросу «бензин», а также на главной странице приложения Авто.ру.

Сервис функционирует на основе анализа обезличенных транзакций: данные обновляются автоматически по мере фиксации покупок, при этом для каждой АЗС указывается время последней операции и уровень актуальности данных. Пользователи также могут оставлять комментарии о наличии бензина и очередях.

Анализ накопленной статистики T-Data выявил существенные изменения в инфраструктуре рынка и поведении автовладельцев. В июне 2026 года зафиксирован резкий рост числа ночных заправок по сравнению с маем - в диапазоне от +50% до +280% в зависимости от региона.

В годовом выражении (июнь 2026 года к июню 2025 года) средний объём приобретаемого за одну заправку топлива снизился на 2–15%. Общее количество транзакций сохраняет стабильность или демонстрирует рост, то есть водители стали чаще посещать АЗС, но заправлять меньше (могут сказываться введённые во многих регионах ограничения).

Ранее «За рулем» разъяснил, что теперь за разницу между реальной ценой восстановления автомобиля и лимитом ОСАГО придется отвечать лично виновнику аварии.