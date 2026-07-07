Эти Audi с пробегом ломаются реже всего

Опубликован рейтинг самых надежных моделей Audi на вторичном рынке

Британское издание WhatCar совместно со страховой компанией MotorEasy провели опрос среди местных автовладельцев, чтобы выяснить, какие подержанные Audi доставляют меньше всего хлопот. В итоговый список вошли восемь моделей, которые, по словам респондентов, реже других оказываются в сервисе.

Безусловным лидером рейтинга стал компактный кроссовер Audi Q2, выпускающийся с 2016 года. Его показатель надежности составил внушительные 98,5%. За последние два года с серьезными поломками столкнулись только 10% владельцев. Чаще всего проблемы, если они возникали, были связаны с двигателем, но, к счастью для водителей, все ремонтные работы оказались для них бесплатными.

На второй строчке расположился хэтчбек Audi A1 текущего поколения – модель выпускается с 2018 года. Ее надежность оценили в 97,5%. При этом на неисправности пожаловались уже 20% опрошенных. Самыми уязвимыми местами этой машины назвали электронику, выхлопную систему и трансмиссию. Правда, есть и хорошая новость: в трех четвертях случаев на ремонт уходило не более одного дня.

Замыкает тройку лидеров спорткар Audi TT (выпускался с 2014 по 2024 год) с рейтингом 96,1%. Поломки случались у каждого пятого владельца, причем чаще всего страдали кондиционер, двигатель и все та же выхлопная система. Производитель брал на себя расходы в 80% случаев, а в остальных 20% ремонт обходился в сумму до 50 фунтов стерлингов.

Восьмерку самых беспроблемных Audi с пробегом дополнили еще пять моделей. Среди них – Audi A3 (с 2020 года, надежность 93%), Audi Q3 (2018-2025, 92,8%), электрический Audi Q4 e-tron (с 2021 года, 90,4%), а также две бизнес-модели: Audi A6 (2018-2025, 90,2%) и Audi A4 (2015-2024, 90,1%).

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