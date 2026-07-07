Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Lada Priora и Toyota Corolla вошли в список самых популярных б/у авто в России

Специалисты автомобильного портала «Дром» опубликовали свежие данные о том, какие подержанные машины россияне покупали чаще всего с января по июнь 2026 года. В тройке лидеров по брендам оказались Toyota, Лада и Nissan – эти марки уверенно держат спрос на вторичке. Если же смотреть на конкретные модели, то в топ-5 попали Lada Priora, Lada Granta, Lada 2114 (она же Самара), а также две японские легенды – Toyota Corolla и Toyota Camry.

Примечательно, что Lada Priora за первое полугодие прибавила в продажах 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вот Toyota Corolla показала рост куда внушительнее – плюс 13%. Что касается самых ходовых автомобилей по году выпуска, то абсолютным рекордсменом оказалась Lada Priora 2008 года. Среди иномарок с таким же возрастом лидирует Ford Focus 2008 года.

Любопытная деталь: самой востребованной версией среди Королл оказалась машина 2001 года. Однако ее продажи почти втрое уступают показателям Priora 2008 года – и даже на 41% хуже, чем у Ford Focus того же 2008-го.

Регионы России демонстрируют совершенно разные вкусы. На Дальнем Востоке без изменений – местные водители по-прежнему отдают предпочтение Honda Fit, Toyota Corolla Fielder и классической Toyota Corolla. В Сибири ситуация иная: тут на первом месте все та же Toyota Corolla, за ней идут Camry и Lada Priora.

На Урале и в южных регионах россияне отдают предпочтение отечественному автопрому. И там, и там лидируют Lada Priora и Lada Granta. Правда, на Урале тройку замыкает Lada 2114 Самара, а вот на юге в топ-3 попал уже классический ВАЗ-2107.

Ранее «За рулем» рассказывал о ценах на популярный в России дизельный внедорожник.