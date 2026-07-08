АВТОВАЗ рассказал о проверке моторов для Лада

АВТОВАЗ рассказал о процедуре горячих и холодных тестов моторов Lada

Перед тем как попасть под капот серийной Lada, каждый мотор проходит многоступенчатый контроль. Об этом российский автогигант рассказал в своем телеграм-канале. Тесты делятся на горячие, холодные и проверку герметичности.

Первым делом агрегат заводят в специальной кабине и гоняют 300 секунд. Горячий цикл, по сути, имитация реальной езды – обороты раскручивают вплоть до 4500 в минуту. Причем оператор все это время на слух оценивает, нет ли посторонних шумов.

Всего на заводе насчитали 20 испытательных кабин. Причем 10 из них отданы под восьмиклапанники, а еще 10 – под 16-клапанные моторы. Отдельные стенды выделили и для двигателей семейства Niva – они расположены особняком.

Холодные проверки проводят без запуска двигателя, на 1100 оборотах. Процесс полностью автоматизирован – человеческого участия не требуется. Зато система снимает с мотора более ста параметров одновременно.

Что касается герметичности, тут все жестко: в масляную полость и систему охлаждения подают давление около одной атмосферы. Подобную процедуру проходят абсолютно все типы моторов, без исключения.

Если вдруг обнаружатся несоответствия – такой двигатель снимают с конвейера и увозят на детальный анализ. На товарные автомобили ставят только те агрегаты, которые прошли все этапы без нареканий. Сначала они отправляются на сборку в модуль силового агрегата, а потом уже – на главный конвейер.

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