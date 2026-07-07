Скрежет, стук или свист: как по звуку спасти машину от гибели

Эксперт рассказал, когда странный шум — сигнал немедленно вызвать эвакуатор

Любой посторонний звук в автомобиле – это не просто досадная мелочь, а полноценный диагностический маяк.

По словам руководителя сервисного направления «Рольф» Никиты Архипова, главное для водителя – не ставить точный диагноз на слух, а понять степень риска: можно ли аккуратно дотянуть до СТО или лучше сразу остановиться и вызвать эвакуатор.

Важное значение имеет момент появления шума: если он меняется с оборотами мотора, проблема в двигателе или навесном оборудовании; если зависит от скорости – скорее всего, виноваты ступицы, шины или трансмиссия; если звук просыпается на кочках – причина в подвеске или креплениях.

Самый опасный звук – скрежет металла. Чаще всего так кричат стертые тормозные колодки, металлическая основа которых начинает разрушать диск. Ехать с таким звуком категорически опасно, это грозит выходом суппорта из строя и резким ростом тормозного пути. Однако скрежет может вызывать и простой камень, попавший между кожухом и диском.

Глухой стук снизу на неровностях обычно говорит об усталости элементов подвески – стабилизаторов или шаровых. Если звук легкий, до сервиса добраться можно, но сильный грохот, особенно в паре с кривым положением руля, требует немедленной остановки. Особую настороженность вызывает частый металлический стук в моторе: легкое цоканье на холодную может быть нормой для гидрокомпенсаторов, но громкий и нарастающий с оборотами звон на фоне падения давления масла – повод заглушить двигатель немедленно, чтобы не поймать клин.

Свист ремня на запуске или при включении мощных потребителей энергии часто не критичен, но если он постоянный и слышен запах гари, промедление чревато разрывом ремня, потерей генератора или перегревом мотора.

Гул, усиливающийся с набором скорости, – классический симптом износа ступичного подшипника. Проверить это просто: если в повороте шум меняет тональность, значит, подшипник пора менять, иначе он разрушит ступицу. А вот хруст при повороте руля в движении – это «привет» от порванного пыльника ШРУСа, и хотя до мастерской доехать обычно можно, резких стартов лучше избегать.

Даже безобидное «циканье» может быть как работой форсунок, так и симптомом опасной детонации, особенно если оно сопровождается потерей тяги. Иногда грохот идет не от ходовой, а от выхлопной системы: отвалившийся экран катализатора или прогоревшая гофра создают звон и дребезг. Если к этому добавляется запах выхлопа в салоне – гоните машину на эвакуаторе.

А о том, почему даже простой ремонт стал непредсказуемо дорогим, недавно рассказал «За рулем».