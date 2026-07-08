Шикарный автодом из Газели — цена интересная!

В Якутске выставили на продажу автодом на базе Газели-3302

Интересный автодом производства минской компании « Купава» на классическом шасси ГАЗ-3302 Газель выставили на продажу.

Машина, конечно, не новая: указано, что она выпущена в 2007 году и пробежала 180 тысяч км, сменив трех владельцев. Однако в основе кемпера не стандартная Газель: двигатель Toyota 2JZ (230 л.с.) работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Особо актуально: автомобиль битопливный, бензин/газ. Машиной можно управлять с категорией B, она располагает шестью посадочными местами с ремнями безопасности. И при этом это полноценный автодом.

Тут высокие потолки, есть кондиционер, дизельный отопитель салона, акустическая система и шесть спальных мест: два в алькове над кабиной, два в задней части и еще два – при трансформации обеденной зоны. Все коммуникации, запас воды, газовый баллон, полностью зашторивающаяся кабина, большая маркиза по правому борту и пристяжная палатка.

Внутри – раковина, газовая плита, холодильник с морозилкой, санузел с душевой кабиной, шкаф и множество ящиков, камера заднего вида и ТВ-подготовка. Просят совсем немного: 3,8 млн рублей – за эти деньги сегодня не купишь даже кроссовер Volga K50... Правда, за домиком придется ехать в Якутск, но представьте, с каким удовольствием вы двинете обратно!

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