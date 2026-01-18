В Белоруссии представили комфортный автодом с «душевными» опциями

Путешествия
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
18 января
Прогулка семьи кабанов вдоль трассы в Раменском...
18 января
Минский автозавод и МАЗ-Купава представили...
18 января
Honda Base Station — это прототип...

Минский автозавод и МАЗ-Купава представили новый дом Купава-273140 для 4 человек

Минский автомобильный завод совместно с МАЗ-Купава представили новую модель автодома Купава-273140, созданную на базе фургона МАЗ-365022. Этот дом на колесах рассчитан на размещение четырёх человек.

В автодоме предусмотрены две спальные зоны, которые можно отделить шторами. В комплект входят два набора постельного белья. Для приёма пищи оборудована столовая зона со столом и четырьмя креслами, из которых два поворотные.

Кухонный блок оснащён газовой варочной панелью, вытяжкой, мойкой, шкафчиками и мини-холодильником объёмом 92 литра. Газ подаётся из 27-литрового баллона.

Внутри есть туалет, умывальник, душ и вытяжная нить для сушки вещей. Автодом предназначен для эксплуатации при температурах от -30 до +40 градусов Цельсия. Климат-контроль обеспечивают два отопителя и кондиционер. Один отопитель работает автономно и способен сохранять тепло до 56 часов при выключенном двигателе. Также установлен электрогазовый бойлер, есть баки с датчиками уровня для чистой и «серой» воды и разъём для внешнего питания 220 В.

Под капотом стоит турбодизель мощностью 150 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Управлять автомобилем можно с правами категории «В».

Для удобства владельцев в базовую комплектацию входят «душевные» опции, такие как мангал, шампуры и казан. Также предусмотрены отапливаемый багажник с проходным доступом, крепления для велосипедов и система «Умный дом» для контроля состояния машины через смартфон.

Источник:  Av.by
Лежнин Роман
Фото:МАЗ
18.01.2026 
Фото:МАЗ
