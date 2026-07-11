Китайский кроссовер со «шведским» ДНК и ценником выше конкурентов

Эксперт Зиновьев объяснил высокую цену Geely Tugella на вторичке

Китайские кроссоверы прочно обосновались в списках желаний российских автомобилистов.

Среди них особняком стоит Geely Tugella – яркий представитель купе-кроссоверов, который привлекает внимание стильным дизайном, отличной динамикой и роскошным оснащением. Мы разобрались, что представляет собой эта модель с пробегом за 100 тысяч км и стоит ли она своих денег.

Geely Tugella

Geely Tugella 2020-2022 годов с пробегом до 100 000 км и ценой до 1,5 млн рублей – явление крайне редкое. Реальный анализ рынка показывает, что даже за машины 2021 года с пробегом около 80 000 км просят от 2,2 до 2,9 млн рублей.

За 2,2 млн рублей можно найти экземпляр, близкий к 80 000 км пробега, а модели моложе 2023 года с меньшим пробегом уходят уже за 2,9-3,1 млн рублей.

В чем же причина такой популярности и, как следствие, высокой цены? Секрет кроется в платформе. Tugella построена на компактной модульной архитектуре CMA, разработанной инженерами Volvo и Geely. Эта «шведская» ДНК подарила кроссоверу не только превосходную управляемость, но и высокий уровень пассивной безопасности.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– До 2023 года официально предлагали только мотор 2.0 (238 л. с.) с паре с гидроавтоматом Aisin TG‑81SC.

Двигатель – клон агрегата Volvo. Сложный и дорогой в ремонте. Турбонаддув, непосредственный впрыск, ременный привод ГРМ, топливо не ниже АИ‑95. После 100 тысяч км – нагар на впуске. Автомат беспроблемный, служит до 300 тысяч км и, вероятно, переживет мотор.

Из Китая завозили версию 4×2 с трехцилиндровым 1.5 (177 л. с.), также вольвовским, и роботом 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями. Вариант неплох до 150 тысяч км – потом оба агрегата преподносят сюрпризы.

Geely Tugella

Geely Tugella – это действительно добротный, технологичный и модный автомобиль с отличной динамикой и вольвовской платформой. Он предлагает премиальное оснащение и приятный дизайн, но за все это придется платить.

Во-первых, высокий ценник на вторичном рынке. Во-вторых, стоимость обслуживания, которое включает не только регулярную замену расходников, но и потенциальные траты на тормозную систему и полный привод.