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Конкурент Toyota Camry: Geely готовит новый просторный седан

Geely показала, каким будет новый седан Preface L90

Geely официально опубликовала первый тизер нового седана, который дает возможность хотя бы приблизительно оценить дизайн перспективной модели. До этого, напомним, в документах Министерства промышленности и информационных технологий Китая уже «засветился» Preface L90 – скорее всего, именно его премьеру и намекает анонсировать данный снимок.

Новинка, судя по всему, получится довольно крупной: длина достигает 4956 мм, а колесная база равна 2845 мм. Над лобовым стеклом просматривается лидар – то есть автомобиль, по крайней мере в старших версиях, будет поддерживать автономное управление.

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Под капотом у базовых модификаций окажется 1,5-литровый турбомотор мощностью 201 л.с. Более дорогие варианты оснастят двухлитровым наддувным агрегатом, выдающим уже 272 л.с. Предусмотрена и гибридная установка на базе того же 1,5-литрового двигателя, причем расход топлива в таком случае не превышает 4 л/100 км.

Стилистически седан будет во многом перекликаться с нынешним Preface – похожи оптика, радиаторная решетка и форма переднего бампера. Конкретные даты официальной премьеры в Geely пока не называют.

Geely Preface L90
Geely Preface L90

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Источник:  Авто Mail
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