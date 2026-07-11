Отреставрированную Волгу 1967 года продают почти по цене нового автомобиля

Советский универсал ГАЗ–22 с пробегом 1000 км оценили в Германии за 32 тыс. евро

В немецком городе Вайнсберг на продажу выставлен редкий экземпляр советской автомобильной классики – универсал ГАЗ-22 1967 года выпуска. Частный продавец оценил полностью отреставрированную Волгу в 32 499 евро.

Возрожденный бренд Volga недавно объявил цены на свои автомобили, и, к примеру, кроссовер K40 обойдется в минимум 2 749 000 рублей (30,7 тыс. евро по курсу).

Советский универсал ГАЗ–22

Этот автомобиль, сошедший с конвейера более полувека назад, пережил полное восстановление, после чего его пробег составляет всего около 1000 км.

Владелец уверяет, что реставрация проводилась очень тщательно и с вниманием к каждой детали: салон получил новую тканевую обивку серого цвета, на колеса установили свежую резину, а техническая начинка подверглась капитальному пересмотру.

Полностью перебраны передняя ось, тормозная система и бензиновый двигатель мощностью 75 л.с.(2,5 л), который работает в паре с 3-ступенчатой механической коробкой передач (согласно объявлению) и приводит в движение задние колеса.

Советский универсал ГАЗ–22

Кузов был заново перекрашен и, по заверению продавца, не имеет следов коррозии. Особое внимание уделили днищу – его тщательно очистили и обработали антикоррозионным составом, а выхлопную систему изготовили из нержавеющей стали.

Пятидверный универсал рассчитан на пятерых пассажиров и представляет собой классический образец советского автопрома, который сегодня становится все более редким гостем на европейских дорогах.

Советский универсал ГАЗ–22