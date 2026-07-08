Юрист предупредил о наказании за самостоятельное приготовление бензина

За самостоятельное изготовление топлива грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Попытки сварить топливо в кухонных условиях или в гараже чреваты не только поломкой машины, но и серьезными проблемами с законом. Такое предупреждение озвучил юрист Лев Воропаев. Он обратил внимание на резко возросший интерес к самостоятельному производству бензина – по его данным, за месяц количество соответствующих запросов в сети выросло втрое.

«По сути, это нарушение правил пожарной безопасности. Если человек делает горючее для себя и ничего не продает, ему грозит административный штраф – от 5 до 15 тысяч рублей. А вот если такой эксперимент обернулся тяжким вредом для здоровья или гибелью людей, тут уже вступает в силу 219-я статья Уголовного кодекса. Наказание по ней – вплоть до семи лет лишения свободы. Впрочем, для личного пользования это все-таки статья 20.4 КоАП», – пояснил Воропаев.

Когда речь заходит о коммерции, масштаб имеет значение. Если гражданин решил заработать на кустарном топливе, но обороты небольшие, его могут привлечь по статье 14.1 КоАП – штраф до 2 тысяч рублей. Правда, если «бизнес» раскрутился на миллионы рублей, что вряд ли реально в бытовых условиях, тут уже возможна уголовная ответственность.

Воропаев упомянул и потенциальную экологическую ответственность. Теоретически ее могут предъявить, если в процессе варки пострадали почва или вода. Однако, по мнению юриста, в городской квартире такие риски практически сведены к нулю.

О том, как официальные продажи обходят нелегальный ввоз, «За рулем» недавно подробно рассказал.