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Great Wall отчитался о росте продаж и расширении локализации в России

За полгода продажи Great Wall превысили 92 тыс. шт., драйвер роста – Haval

С апреля по июнь российские дилеры концерна Great Wall Motor (GWM) реализовали в РФ около 53 тыс. автомобилей всех марок, что позволило нарастить совокупный результат первого полугодия до более чем 92,4 тыс. машин.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Драйвером роста вновь стал бренд Haval, на долю которого пришлось 48,4 тыс. проданных кроссоверов – это на 36% больше, чем в начале года.

Безусловным бестселлером остается городской кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом более 21,2 тысячи экземпляров и прибавивший почти 50% к показателям первого квартала. Вторую строчку занял семейный Haval M6 с результатом свыше 8,3 тыс. машин. Вслед за ними расположились интеллектуальные F7 и F7x, а также модели H3 и Dargo. 

Важным событием для компании стал юбилей: с момента старта производства в России в 2019 году с конвейера сошел 500-тысячный кроссовер Haval.

Весенние месяцы принесли россиянам и модельные обновления. Клиентам стали доступны новые версии Haval F7, F7x и M6 с усовершенствованными двигателями и расширенным набором функций, а кроссовер Dargo получил свежий дизайн и более мощный мотор.

Не отстает и премиальный сегмент: бренд Tank во втором квартале реализовал более 4,1 тыс. рамных внедорожников, что на 14,5% превзошло результат начала года. Флагманами линейки остаются Tank 300 и Tank 500, причем первый недавно перешел рубеж в 35 тысяч машин, а его сборка теперь частично локализована в Калининградской области.

Бренд WEY, в свою очередь, нашел 370 покупателей, этот бренд специализируется на гибридных моделях.

У концерна GWM разветвленная дилерская сеть в России: покупателей в 98 городах встречают 165 центров Haval City, а премиальные Tank и WEY представлены в 67 шоу-румах по всей стране.

Источник:  GWM
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