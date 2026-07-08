Great Wall отчитался о росте продаж и расширении локализации в России

За полгода продажи Great Wall превысили 92 тыс. шт., драйвер роста – Haval

С апреля по июнь российские дилеры концерна Great Wall Motor (GWM) реализовали в РФ около 53 тыс. автомобилей всех марок, что позволило нарастить совокупный результат первого полугодия до более чем 92,4 тыс. машин.

Драйвером роста вновь стал бренд Haval, на долю которого пришлось 48,4 тыс. проданных кроссоверов – это на 36% больше, чем в начале года.

Безусловным бестселлером остается городской кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом более 21,2 тысячи экземпляров и прибавивший почти 50% к показателям первого квартала. Вторую строчку занял семейный Haval M6 с результатом свыше 8,3 тыс. машин. Вслед за ними расположились интеллектуальные F7 и F7x, а также модели H3 и Dargo.

Важным событием для компании стал юбилей: с момента старта производства в России в 2019 году с конвейера сошел 500-тысячный кроссовер Haval.

Весенние месяцы принесли россиянам и модельные обновления. Клиентам стали доступны новые версии Haval F7, F7x и M6 с усовершенствованными двигателями и расширенным набором функций, а кроссовер Dargo получил свежий дизайн и более мощный мотор.

Не отстает и премиальный сегмент: бренд Tank во втором квартале реализовал более 4,1 тыс. рамных внедорожников, что на 14,5% превзошло результат начала года. Флагманами линейки остаются Tank 300 и Tank 500, причем первый недавно перешел рубеж в 35 тысяч машин, а его сборка теперь частично локализована в Калининградской области.

Бренд WEY, в свою очередь, нашел 370 покупателей, этот бренд специализируется на гибридных моделях.

У концерна GWM разветвленная дилерская сеть в России: покупателей в 98 городах встречают 165 центров Haval City, а премиальные Tank и WEY представлены в 67 шоу-румах по всей стране.

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