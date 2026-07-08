Съездить за бензином станет сложнее: Казахстан ввел ограничения на границе

Премьер-министр Казахстана поручил пресечь «серый» вывоз топлива в РФ

Казахстан ввел новые правила на границе, призванные положить конец массовому вывозу дешевого топлива. Теперь на одной машине через рубеж можно проехать только один раз за 24 часа.

Разбираться с нарушителями будет целая команда: полиция, таможня, представители финансовой разведки и, конечно, сами пограничники. Их главная цель – автомобили с установленными дополнительными баками, которые раньше использовались для коммерческой перевозки горючего.

Все началось с того, что в приграничных районах Казахстана – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях – резко выросли объемы потребления бензина. Как пояснил премьер Олжас Бектенов, жители соседних российских регионов регулярно приезжали за более доступным топливом, что в итоге создало угрозу настоящего дефицита.

Попробовать схитрить и проехать с канистрой теперь не выйдет. Пограничники пропускают только бензин в штатном баке – если у вас при себе хотя бы одна 20-литровая канистра, придется либо вылить ее содержимое, либо оставить прямо на территории республики. Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев озвучил, что именно такие жесткие меры вводятся для рядовых водителей.

По сути, съездить за дешевым топливом теперь можно, но только чтобы залить полный бак своей машины. Никакой серьезной экономии впрок, как раньше, не выйдет. Кстати, местные небрендовые заправки тоже несут сюрприз – иногда там предлагают некачественное горючее, которое способно испортить двигатель.

О проблемах на топливном рынке «За рулем» ранее подробно рассказал.