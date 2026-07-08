Россиян стали чаще обманывать на автосервисах: как проверить качество работ

В РФ участились случаи мошенничества на СТО: механики фальсифицируют поломки

По всей стране растет количество обращений от автовладельцев, столкнувшихся с недобросовестными станциями техобслуживания. Издание Pravda.Ru провело анализ ситуации и выяснило, что основная проблема – навязанные услуги, причем мастера все чаще прибегают к имитации серьезных поломок.

Самая популярная схема сейчас – использование химии для подделки неисправностей. Например, на амортизаторы наносят смазку, чтобы убедить клиента, будто протекает сальник. В другом варианте «отработку» заливают в свечной колодец, имитируя критическую неисправность головки блока цилиндров. Естественно, владельцу тут же предлагают дорогой ремонт двигателя, хотя проблема создана искусственно.

Как не попасться на уловки автосервиса

Мелкие неполадки нередко выдают за серьезные. Небольшой люфт в подвеске становится поводом для замены рычагов в сборе, хотя достаточно было бы просто поменять сайлентблок, что обошлось бы намного дешевле. Владельцам полноприводных машин при малейших шумах или вибрациях «диагностируют» проблемы с трансмиссией и настаивают на полной замене узла – это тоже дорогостоящая услуга.

Еще одна уловка – установка старых деталей вместо новых. Эксперты напоминают: по закону все замененные запчасти – собственность владельца. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Клиентам советуют внимательно изучить эти элементы. Если их не возвращают, это явный признак того, что работу либо не сделали, либо поставили б/у узел.

Специалисты рекомендуют присутствовать при дефектовке. Если в сервисе запрещают проход в ремонтную зону, это повод найти другую мастерскую. Также стоит четко прописывать в заказ-наряде все жалобы и инструкции по работам – так будет меньше поводов для разногласий.

Стоит помнить, что по закону автосервис не имеет права проводить платные работы без согласия клиента. Это правило прописано в законе «О защите прав потребителей» и Правилах оказания услуг по ремонту авто.

О том, почему диагностика и ремонт автомобилей становятся всё дороже, «За рулем» недавно рассказывал.