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Россиян стали чаще обманывать на автосервисах: как проверить качество работ

В РФ участились случаи мошенничества на СТО: механики фальсифицируют поломки

По всей стране растет количество обращений от автовладельцев, столкнувшихся с недобросовестными станциями техобслуживания. Издание Pravda.Ru провело анализ ситуации и выяснило, что основная проблема – навязанные услуги, причем мастера все чаще прибегают к имитации серьезных поломок.

Самая популярная схема сейчас – использование химии для подделки неисправностей. Например, на амортизаторы наносят смазку, чтобы убедить клиента, будто протекает сальник. В другом варианте «отработку» заливают в свечной колодец, имитируя критическую неисправность головки блока цилиндров. Естественно, владельцу тут же предлагают дорогой ремонт двигателя, хотя проблема создана искусственно.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Как не попасться на уловки автосервиса

Мелкие неполадки нередко выдают за серьезные. Небольшой люфт в подвеске становится поводом для замены рычагов в сборе, хотя достаточно было бы просто поменять сайлентблок, что обошлось бы намного дешевле. Владельцам полноприводных машин при малейших шумах или вибрациях «диагностируют» проблемы с трансмиссией и настаивают на полной замене узла – это тоже дорогостоящая услуга.

Еще одна уловка – установка старых деталей вместо новых. Эксперты напоминают: по закону все замененные запчасти – собственность владельца. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Клиентам советуют внимательно изучить эти элементы. Если их не возвращают, это явный признак того, что работу либо не сделали, либо поставили б/у узел.

Специалисты рекомендуют присутствовать при дефектовке. Если в сервисе запрещают проход в ремонтную зону, это повод найти другую мастерскую. Также стоит четко прописывать в заказ-наряде все жалобы и инструкции по работам – так будет меньше поводов для разногласий.

Стоит помнить, что по закону автосервис не имеет права проводить платные работы без согласия клиента. Это правило прописано в законе «О защите прав потребителей» и Правилах оказания услуг по ремонту авто.

О том, почему диагностика и ремонт автомобилей становятся всё дороже, «За рулем» недавно рассказывал.

Источник:  Pravda.Ru
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