Легендарный внедорожник вернулся на рынок: что в нем изменилось

Toyota возобновила продажи Land Cruiser 70 в Австралии

В Австралию спустя восемь месяцев вернулись внедорожники Toyota Land Cruiser 70-й серии. Производитель приостанавливал поставки, чтобы адаптировать модель под местные экологические нормы ADR 80/04 – по сути, аналог Евро-6 для коммерческого транспорта.

Главная техническая новинка – система селективной каталитической нейтрализации (SCR) с впрыском реагента AdBlue. Именно она отвечает за очистку выхлопа от оксидов азота. На внедорожнике установлен 20-литровый бак для мочевины – этого запаса хватает примерно на 8 тысяч километров. Если уровень реагента падает до критического, на приборной панели загорается предупреждение.

Любопытно, что экологические доработки никак не затронули мощность силового агрегата. Речь про 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель 1GD-FTV, который хорошо знаком по моделям Land Cruiser Prado и Hilux. Как и раньше, он выдает 204 лошадиные силы. А вот от 4,5-литрового V8, который в последний раз ставили на эту серию в 2024-м, решено отказаться окончательно.

Платой за установку компонентов SCR стало уменьшение топливных баков у версии 78 Series Troopcarrier: их суммарный объем сократился с 180 до 130 литров.

Toyota Land Cruiser 70

Как пишет портал CarCoops, Land Cruiser 70 в стандарте оснащается 6-ступенчатым автоматом Aisin. Впрочем, для фургона и пикапа с двойной кабиной по-прежнему доступна механическая коробка. Привод во всех вариантах – подключаемый полный.

Toyota Land Cruiser 70

О защите от коррозии внедорожников Haval «За рулем» уже подробно рассказывал.