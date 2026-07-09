Легендарный чешский кроссовер готовится к рестайлингу: что в нем изменится

Skoda Kodiaq переживает обновление: какие доработки получит модель

На альпийских дорогах в объективы камер попал прототип обновленного Skoda Kodiaq 2027 модельного года. Некоторые детали кузова по-прежнему скрыты камуфляжем, но по его расположению уже можно понять, над чем работает чешский производитель.

Как пишет Autoexpress, серьезной доработке подвергнутся передняя и задняя части автомобиля. Внешность освежат за счет новых фар, а также бамперов, дополненных боковыми воздухозаборниками. Задние фонари, в свою очередь, получат графику, напоминающую светотехнику электрического Peaq.

Салон, скорее всего, изменится точечно, но заметно. Внутри появится 13-дюймовый сенсорный дисплей, из-за которого, вероятно, исчезнет часть физических кнопок. Кроме того, стоит ожидать новую цифровую приборную панель. Skola может пересмотреть и варианты отделки, предложив больше качественных материалов – правда, пока это лишь догадки, поскольку официальной информации о рестайлинге нет.

Поскольку Kodiaq проходит плановое обновление, серьезных перемен в технике ждать не приходится. В гамме моторов останутся прежние 1,5– и 2-литровые турбодвигатели, а также гибридная силовая установка. Премьера обновленной модели может состояться уже в 2026 году.

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