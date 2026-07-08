Брутальный кроссовер в РФ — старт предзаказов и цена

Объявлены старт предзаказов и цена гибридного кроссовера Esteo V27

Российский прокси-бренд Esteo объявил старт предзаказов на гибридный кроссовер Esteo V27.

Версия только одна, и цена ее составит 5 750 000 рублей. Напомним, что машина крупная: габаритная длина Esteo V27 – 5045 мм, колесная база – 2900 мм, дорожный просвет – 220 мм. Гибридная силовая установка состоит из бензин-генератора 1.5 турбо и пары тяговых электромоторов с суммарной отдачей 456 л.с. и 505 Нм. Запас хода – более 800 км. В арсенале – интеллектуальный полный привод i-AWD. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

Комплектация включает кресла с вентиляцией и обогревом, двухуровневый перчаточный ящик, встроенная система ароматизации, мультимедиа на процессоре Snapdragon 8155 и графическом движке Unreal Engine 3, панорамная крыша. Нет «засилья сенсоров»: у климат-контроля блок физических переключателей, режимы движения выбираются шайбой на центральном тоннеле.

Отметим, что Esteo V27 ранее был анонсирован как iCaur V27, по сути являющийся китайским кроссовером с тем же индексом, но под брендом iCar (разница в одну букву), принадлежащим Chery. В варианте Esteo V27 есть адаптация к российским условиям – в том числе система терморегулирования батареи.

Ранее «За рулем» рассказал, что Esteo V27 будет флагманом целой линейки Esteo V-серии.