«Коллекционные» Kia с чемпионата мира по футболу уже можно купить в РФ

В Казахстане начались продажи спецсерии Kia, посвященной ЧМ по футболу 2026

В Казахстане официально стартовали продажи особой линейки автомобилей Kia – серии FIFA World Cup 2026, приуроченной к грядущему чемпионату мира по футболу. Речь идет о трех моделях: кроссоверах Sportage и Sorento, а также седане K5. Журнал Motor выяснил, что дилеры называют эти партии «коллекционными», и, более того, граждане России тоже могут их приобрести.

Правда, напрямую – не выйдет. Как пояснили изданию в одном из казахстанских автосалонов, россиянам придется действовать через посредника. Схема простая: дилер предоставляет контакты проверенного человека, который берет на себя выкуп машины, ее доставку в Россию и постановку на учет в ГИБДД. В эту же услугу входит и оплата утилизационного сбора.

Каждая из трех спецверсий собрана на базе максимальных комплектаций и отличается богатым оснащением. К примеру, Kia Sportage в «футбольном» исполнении щеголяет фирменными шильдиками, панорамной крышей, 19-дюймовыми колесами, аудиосистемой harman/kardon и полной тонировкой стекол.

В свою очередь, большой Sorento из той же линейки получил проекционные фары, колеса диаметром 20 дюймов, аудиосистему Bose, светодиодные задние фонари и салон с замшевой отделкой. А вот у седана K5 – пожалуй, самая яркая деталь: эксклюзивный красный интерьер в сочетании с аудиосистемой JBL, проекционной оптикой, 19-дюймовыми колесами и камерой кругового обзора.

Журнал Motor решил проверить схему на практике и попросил рассчитать доставку конкретной модели – Kia Sportage. На родине, в Казахстане, автомобиль из «футбольного тиража» стоит порядка 2,7 миллиона рублей. А вот конечная цена для клиента из России с учетом всех услуг посредника возрастает до 4,6 миллиона рублей. Разница, прямо скажем, существенная.

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