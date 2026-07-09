Автомобилистам приготовиться: погода резко изменится к концу недели

В Москве к концу недели ожидается жара до 31 градуса, дожди и грозы

Автомобилистов в Москве предупредили: к концу недели погода преподнесет сюрприз. Вместо привычного летнего тепла в регион придет настоящая жара, рассказали в Гидрометцентре РФ.

Согласно последним прогностическим данным, столбики термометров поползут вверх. В столице, как сообщил представитель ведомства, воздух может прогреться до плюс 25-27 градусов. В Подмосковье ситуация будет разной: от плюс 22 до плюс 27 градусов, а вот жителям восточной части области стоит готовиться к серьезному пеклу – до плюс 31 градуса.

Правда, такая жара будет не совсем солнечной. По словам синоптиков, она придет вместе с облачностью и осадками. В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. А вот в Подмосковье синоптики прогнозируют более серьезные ливни. Кроме того, усилится ветер – преимущественно восточный, со скоростью 6-11 м/с, хотя не исключены порывы до 15 м/с.

Ранее «За рулем» рассказывал, как непредсказуемая погода сказывается на поведении современных автомобилей.