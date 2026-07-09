Продажи машин в Китае продолжают падать: надежда только на экспорт

Продажи автомобилей в Китае упали на 23,4% в июне, экспорт вырос на 82,1%

Китайский авторынок снова просел – девятый месяц кряду. В июне продажи легковых автомобилей внутри страны сократились на 23,4% по сравнению с прошлым годом, остановившись на отметке в 1,62 миллиона единиц, сообщает Reuters со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей. Для сравнения: в мае падение было чуть меньше – 22,3%.

На этом фоне китайские производители все сильнее ориентируются на внешние рынки. Экспорт, по сути, стал спасательным кругом. В июне поставки за рубеж взлетели на 82,1% – до 882 тысяч машин. Итоги первого полугодия выглядят контрастно: продажи на внутреннем рынке упали на 20,4% (8,8 млн авто), а экспорт, наоборот, прибавил 70,6% и достиг 4,28 миллиона единиц.

Почему народ перестал покупать? Эксперты указывают на одну из ключевых причин – сокращение госсубсидий, особенно в бюджетном сегменте. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые пять месяцев года продажи бензиновых машин дешевле 80 тысяч юаней (примерно 11,8 тысячи долларов) рухнули на 34%. Электромобили в той же ценовой категории потеряли еще больше – 43%.

Ситуация расслоила покупателей: те, у кого есть деньги, без проблем пересаживаются на модели подороже, а вот менее обеспеченные граждане и вовсе откладывают покупку или отказываются от нее. Такую картину обрисовали в Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Интересно, что кризис бюджетного сегмента на руку только премиальным новичкам вроде Nio, тогда как традиционные европейские бренды, наоборот, оказались в сложном положении.

О том, как сбои на рынке топлива влияют на продажи электромобилей, «За рулем» недавно писал.