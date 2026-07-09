Вторая модель Deepal в России — показываем ее подробно

Появились детальные фото кроссовера Deepal S07, только что стартовавшего в РФ

Changan вывел на российский рынок вторую модель линейки Deepal – как уже сообщал «За рулем», после угловатого G318 настал черед обтекаемого S07.

В галерее под публикацией вы найдете подробные изображения внешности и интерьера (съемка велась на Алтае), а здесь повторим главное: длина кузова – 4750 мм, колесная база – 2900 мм, клиренс – 165 мм. Багажник вмещает 445/1385 литров. Подвеска – полностью независимая. А силовая установка – последовательный гибрид: мотор 1.5 (90 л.с.) заряжает батарею, которая питает электромотор на задней оси (да-да, машина заднеприводная), выдающий 238 л.с. и 320 Нм.

Deepal S07

Разгон до 100 км/ч – за 7,7 секунды. Суммарный запас хода составляет 992 км, а в электрическом режиме – 174 км. С 30 до 80% батарея заряжается за полчаса. Цена единственной комплектации «Техно» составляет 5 289 900 рублей, а с учетом кредита, трейд-ина и госсубсидии – 4 084 900 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, как продается в РФ первая модель бренда – G318.