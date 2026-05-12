Новый полноприводник производства России — каков он на ходу?

«За рулем» провел первый тест-драйв кроссовера Deepal G318 российской сборки

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин поездил на новейшем китайском кроссовере Deepal G318.

Причем перед нами – уже машина сборки калининградского завода «Автотор». Гибридный кроссовер укомплектован бензиновым мотором 1.5 турбо на 143 л.с., но он приводит исключительно генератор и с колесами не связан, напоминает эксперт.

Привод на все колеса обеспечивает пара электромоторов. В связи с этим – важный для российского автомобилиста нюанс: пиковая мощность силовой установки составляет 439 л.с., однако транспортный налог считается менее чем с 200 л.с.

Паспортный запас хода на электричестве составляет 184 км, а значит, в реальности точно будет более сотни, что для машины снаряженной массой под 2,5 тонны очень неплохо, считает эксперт.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Мне удалось поездить на двух Дипалах с разным уровнем заряда батареи. При запасе энергии около 20% машина разгоняется уверенно. Если же электричества вдоволь, G318 выстреливает до сотни близко к обещанным 6,3 секунды.

Пневмоподвеска стелет очень мягко. В спортрежиме Deepal меняет вальяжную раскачку на собранность, не становясь при этом жестким. Крены умеренны, колеи на асфальте G318 на шинах шириной 255 мм не замечает.

Адаптивные амортизаторы – производства ZF. Они меняют характеристики не только по команде водителя: G318 сканирует дорогу впереди и сам подстраивает жесткость за 0,002 секунды.

Шумоизоляция отменная. Не слышно ни шин, ни работающего ДВС. Аэродинамические шумы появляются только после 110 км/ч – их генерит верхний багажник с «люстрой». В младшей комплектации его нет – полагаю, будет еще тише.

Можно индивидуально настроить высоту и мягкость пневмоподвески, отклики на нажатие газа и тормоза, усилие на руле, степень рекуперации, алгоритм работы силовой установки. Неплохо откалиброваны системы помощи водителю.

