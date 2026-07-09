На АВТОВАЗе рассказали, получит ли Lada Azimut 150-сильный турбомотор и автомат

Кутузов: Lada Azimut с 150–сильным турбомотором и АКП появится в 2027 году

На старте продаж Azimut обойдется без турбонаддува – только атмосферные двигатели. Зато более мощная модификация уже в разработке, и ее обещают выпустить в 2027 году. Подробности о моторной гамме новинки «Автоновости дня» узнали еще на выставке «Иннопром. Беларусь», а сроки появления турбоверсии уточнили на «Иннопроме» в Екатеринбурге.

Сергей Кутузов, сотрудник дизайн-центра АВТОВАЗа, рассказал на сентябрьской международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» 2025 года, что первый кроссовер компании получит атмосферные 16-клапанные моторы. Речь – о двух вариантах: 1,6-литровый двигатель выдает 120 л. с. и агрегатируется с шестиступенчатой механикой, а 1,8-литровый (135 л. с.) – работает в паре с вариатором.

По словам Кутузова, отдельным и весьма перспективным направлением станет версия с турбированным двигателем. Речь идет о моторе объемом 1,4 литра, который развивает не менее 150 л. с. и сочетается с классической автоматической коробкой передач. Между прочим, автомат здесь не случайность: это стратегический вектор развития компании.

«Он с классическим автоматом. Это как раз перспективное наше направление, которое мы стараемся готовить – и двигатель, и с поставщиком коробки прорабатываем тоже этот вопрос», – отметил Сергей Кутузов.

Сначала покупателям предложат атмосферные версии, а турбированный 1,4-литровый агрегат появится в гамме позже. Причем самый мощный вариант запланирован исключительно для топовой комплектации. Кутузов прямо указал, что только в самом богатом оснащении Azimut получит связку турбомотора и классического автомата.

«Он будет 1,4 литра турбо, не менее 150 л. с. Но это уже будет в самой высокой комплектации», – подчеркнул Кутузов.

На «Иннопроме» в Екатеринбурге (площадка работает с 6 по 9 июля 2026 года) предсерийный образец Lada Azimut как раз представлен публике. Там другой представитель АВТОВАЗа подтвердил корреспонденту «Автоновостей дня»: планы по выпуску 150-сильной модификации с автоматом остаются в силе. По его заверениям, такую машину запустят в серию в 2027 году.

Кстати, чуть ранее стало известно, что на производстве пластмассовых изделий АВТОВАЗа уже начали выпускать бамперы для Azimut. Как сообщили в компании, для этого проекта задействовали самую большую пресс-форму на заводе – ее оснастка весит 40 тонн.

Серийный выпуск Lada Azimut в Тольятти начнется в третьем квартале 2026 года. У дилеров новинка должна появиться до конца года – сначала в столице и Тольятти. Сколько будет стоить кроссовер, пока держат в секрете.

Lada Azimut

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