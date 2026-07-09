Японский кроссовер из Китая оказался дешевле Весты

В России появился в продаже Nissan Kicks по цене 1,35 млн рублей

Параллельный импорт продолжает удивлять российских автолюбителей: на рынке появился новый Nissan Kicks, стоимость которого ставит его вне конкуренции.

Ценник на эту модель, ввозимую из Китая, стартует от 1 350 000 рублей, что делает кроссовер доступнее не только привычного Qashqai, но и многих отечественных моделей. Для сравнения, самая доступная Lada Vesta нового образца оценивается почти в 1,6 млн, а флагманский универсал Vesta SW Cross и вовсе перешагнул отметку в 1,9 млн. Даже самый бюджетный китайский паркетник JAC JS3 после учета всех скидок обходится дороже – около 1,58 миллиона.

Владивостокские продавцы предлагают Kicks первого поколения в версии Ultimate всего за означенную сумму. В оснащение входит полный набор современного оборудования: климат-контроль, камеры и парктроники, светодиодная оптика и 17-дюймовые диски, а салон отделан экокожей. Технически автомобиль приводится в движение 122-сильным атмосферным мотором объемом 1,5 литра в паре с японским вариатором Jatco.

Тем, кому нужна более свежая модель, придется раскошелиться: цены на Nissan Kicks второго поколения с полным приводом варьируются от 2,7 до почти 4 млн рублей в зависимости от региона. Второе поколение отличается не только ценой, но и современной платформой, а также более мощным 143-сильным двигателем и расширенным набором ездовых режимов, включая «зимний» для трудных дорожных условий.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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