Почему в дорогие иномарки нельзя заливать бензин АИ-92

Эксперт Пономарев: заливка АИ–92 вместо АИ–95 разрушает двигатель

Когда в бак иномарки, рассчитанной на АИ-95, заливают более дешевый 92-й бензин, в моторе начинается настоящий хаос. Внутри камеры сгорания происходят преждевременные микровзрывы, которые постепенно убивают двигатель. Ремонт в этой ситуации обходится в копеечку, как предупреждает технический тренер сети Fit Service Сергей Пономарев.

«Замена 95-го бензина на 92-й приводит к детонации. В современных моторах степень сжатия выше, чем в старых двигателях, поэтому требования к топливу жестче. Заливая 92-й, мы провоцируем преждевременные микровзрывы смеси в камере сгорания. Это создает ударные волны, разрушающие стенки цилиндров, поршневую группу и коленчатый вал. Как результат – задиры на стенках, эрозия головки поршня и даже прогорание поршней», – пояснил специалист.

В чем подвох для водителей

Многие автовладельцы надеются, что электронный блок управления сам подстроится и спасет ситуацию. На деле датчик детонации лишь переводит мотор в аварийный режим – смесь воспламеняется с опозданием. Машина теряет в динамике, а расход топлива подскакивает на 5-7 процентов. Вся иллюзорная экономия на заправке просто улетучивается.

На турбированных моторах все еще печальнее. Высокая температура и давление воздуха на впуске провоцируют детонацию гораздо чаще, чем на атмосферных двигателях. Износ цилиндропоршневой группы и турбокомпрессора ускоряется в разы, как отметил Пономарев.

Что делать владельцам современных авто

Вывод здесь один: нужно строго соблюдать рекомендации производителя. Если в инструкции прописан АИ-95, это не просто совет ради приличия, а технически обоснованное требование. Попытка сэкономить на бензине легко выливается в круглую сумму за капитальный ремонт силового агрегата.

Ранее эксперт «За рулем» Зиновьев рассказал о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 с пробегом.