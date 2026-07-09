Солнце превращает «буханку» в неприступную крепость

Инженеры представили автомобильную броню, которая защищает от дронов

На международной выставке «Дрон экспо-2026» в Казани впервые продемонстрировали легендарный автомобиль УАЗ-«буханку» с уникальной композитной защитой.

Особенность новинки в том, что бронепокрытие затвердевает прямо на глазах под воздействием солнечного света или ультрафиолетовой лампы.

Управляющий партнер «НПО "Фотополимер"» Алексей Никитин пояснил, что при создании материала использовали те же защитные решения, что и в стандартных армейских бронежилетах. Однако если в жилете эти элементы заключены в ткань, то здесь их поместили в армирующую основу, пропитанную УФ-отверждаемой смолой. Под действием ультрафиолета смола полимеризуется, и композит жестко фиксирует форму, что позволяет наносить броню на любые криволинейные поверхности – не только на кузов «буханки», но и на другие объекты.

Представители компании-разработчика сообщили, что испытания в институте «ЦНИИточмаш» подтвердили высокую надежность покрытия. Оно соответствует классам защиты Бр5, что означает способность выдерживать пули калибра 7,62 мм, и С2 – от осколков. При этом материал сохраняет свои свойства в экстремальных условиях: от 50%-ного мороза до такой же жары, а также успешно выдерживает полное погружение в воду.

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Выставка «Дрон экспо-2026», на которой представлено более 200 компаний из 20 стран, продлится до 10 июля и обещает множество других прорывных разработок в сфере беспилотных систем.