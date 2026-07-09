Надежный двигатель, лучшая (!) АКП, прочная подвеска — кроссовер за 1,5 млн рублей

«За рулем» назвал сильные качества и недочеты кроссовера Changan CS75 с пробегом

В последние годы некоторые китайские автомобили даже бюджетного сегмента демонстрируют неплохую надежность.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал таковые, выделив по следующим признакам: размеры Toyota RAV4, возраст 4-6 лет, пробег до 100 тысяч км и цена – не более 1,5 млн рублей. Одна из машин, попавших в подборку, – Changan CS75, после рестайлинга получивший наименование Changan CS75 FL. У нас такие кроссоверы продавали до 2022 года, подавляющее большинство машин на рынке – с полным приводом.

Передний привод встречается редко – таковым комплектовались чуть более 10% машин. Но именно моноприводные Чанганы можно найти даже за 1,2 млн рублей. Что касается «упакованных» полноприводных версий, то их прайсы уходят к 2,5 млн. Имеет ли смысл смотреть в сторону этих машин?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Единственный турбомотор 1.8 (150 л. с.): чугунный блок, распределенный впрыск, рекомендован бензин АИ-95. Сочетается с японским гидроавтоматом Aisin TF-81SC (4?4) или TF-70SC (4?2). Ресурс любой связки свыше 250 тысяч км. Двигатель сам по себе надежный, основные заботы доставляют не очень жизнестойкие ролики и ремень привода ГРМ, а также система охлаждения – радиатор или термостат могут внезапно потечь. Коробки передач из числа лучших.

У аккуратных водителей подвеска служит свыше 100 тысяч км (кроме стоек и втулок стабилизатора, а также некоторых сайлентблоков). Мелких поломок на удивление немного. Кузов держится неплохо, но со стороны днища коррозия быстрая. Медиасистема простовата. Электроника хандрит редко. Вердикт: нормальная машина с хорошим автоматом.

Какие еще китайские кроссоверы радуют неплохими надежностью и ресурсом? Читайте в статье «За рулем»!