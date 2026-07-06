Китайские кроссоверы до 1,5 млн рублей — 6 лучших вариантов

Рейтинг надежных кроссоверов с пробегом до 100 тысяч км не старше 6 лет

Что ищем?

Китайский кроссовер размером с Тойоту RAV4

Возраст: 4–6 лет

Пробег: до 100 тысяч км

Цена: до 1,5 млн рублей

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Changan CS75

Длина 4640 мм, клиренс 200 мм, багажник 520 л

Changan CS75

В России продавали до 2022 года. Рестайлинговая версия обозначена литерами FL. Привод полный (88% машин) или передний. Цена в широком диапазоне: 1,2–2,5 млн рублей.

Единственный турбомотор 1.8 (150 л. с.): чугунный блок, распределенный впрыск, рекомендован бензин АИ‑95. Сочетается с японским гидроавтоматом Aisin TF‑81SC (4×4) или TF‑70SC (4×2). Ресурс любой связки свыше 250 тысяч км.

Двигатель сам по себе надежный, основные заботы доставляют не очень жизнестойкие ролики и ремень привода ГРМ, а также система охлаждения – радиатор или термостат могут внезапно потечь. Коробки передач из числа лучших.

У аккуратных водителей подвеска служит свыше 100 тысяч км (кроме стоек и втулок стабилизатора, а также некоторых сайлентблоков). Мелких поломок на удивление немного. Кузов держится неплохо, но со стороны днища коррозия быстрая. Медиасистема простовата. Электроника хандрит редко.

Вердикт. Нормальная машина с хорошим автоматом.

Chery Tiggo 8

Длина 4700 мм, клиренс 190 мм, багажник 892 л

Chery Tiggo 8

Продавали до 2024 года. Привод только передний. Есть семиместная версия (багажник у нее – 193 л). Цены стартуют от 1,3 млн рублей.

Два фиксированных сочетания мотор-коробка, и оба не особо привлекательны. В связке 1.5 (147 л. с.) и робота прекрасен только двигатель: к чугунному атмосфернику с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ приладили турбину. Ожидаемый ресурс 400 тысяч км. Однако робот Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями (на автомобилях Ford известен как Powershift) нервный и ломкий.

Скорее всего, прослужит он всё же дольше, чем вариатор WLY CVT25, который связан с мотором 2.0 (170 л. с.). Впрыск у этого двигателя тоже распределенный, но блок алюминиевый, привод ГРМ ременный, ресурс ниже. Вариатор конструктивно схож с аналогом Jatco, и его довольно часто меняли по гарантии.

По ходовой части никаких нареканий: 100 тысяч км не сдюжат разве что стойки стабилизатора. На некоторых машинах «жучки» ржавчины проявлялись после двух-трех зим. Мелкие поломки не докучают. У медиасистемы ограниченная функциональность и много сбоев.

Вердикт. Неубедительные варианты коробок передач.

Dongfeng 580/DFM 580

Длина 4680 мм, клиренс 200 мм, багажник 375 л

Dongfeng 580/DFM 580

Продавали до 2024 года, покупали вяло, машин на вторичке – наперечет, спрос на них низкий, цена от 1 млн рублей.

Есть семиместная версия. Привод только передний. Модификаций всего две, и ту, что с турбомотором 1.5 (145 л. с.) и вариатором Punch VT3, рекомендовать не рискнем – из-за вариатора, не славящегося высокой надежностью. Мотор же с распределенным впрыском и чугунным блоком, особых засад не таит.

Вторая комбинация: атмосферник 1.8 (132 л. с.) – клон тойотовского 1ZZ-FE – в паре с механической коробкой. Двигатель после 100 тысяч км может подъедать масло и потребовать замены цепи привода ГРМ. По МКП особых жалоб нет, и в ремонте она намного дешевле любого вариатора.

Остальные части автомобиля весьма удачные. Кузов окрашен достойно. Жалобы на какие-либо поломки редки, если не считать течей антифриза (в разных местах). Салон просторный и комфортный. Электроника работает ладно.

Вердикт. С механикой – можно брать.

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