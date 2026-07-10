Комфортный, простой и добротный кроссовер за 1 млн рублей — вы о нем не знали!

«За рулем» рассказал, почему стоит обратить внимание на Dongfeng 580 с пробегом

Подержанный кроссовер класса Toyota RAV4, не докучающий поломками и в бюджете до 1,5 млн рублей?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев утверждает, что несколько таких моделей встречается среди относительно свежих «китайцев». Критерии его подборки таковы: размеры Toyota RAV4, возраст 4-6 лет, пробег до 100 тысяч км, а прайс – не более 1,5 млн рублей. Что ж, Dongfeng 580 (он же DFM 580) – не самый очевидный вариант. И понятно, почему: до 2024-года, пока он присутствовал на нашем рынке, покупали его слабо.

Поэтому машин на вторичке – наперечет, да и нынешний спрос на них низкий. Цены – от миллиона! Привод у DFM 580 – только передний, длина кузова недотягивает до 4,7 м, но при этом (!) есть семиместные версии. А что по агрегатам?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Модификаций всего две, и ту, что с турбомотором 1.5 (145 л.с.) и вариатором Punch VT3, рекомендовать не рискнем – из-за вариатора, не славящегося высокой надежностью. Мотор же с распределенным впрыском и чугунным блоком особых засад не таит. Вторая комбинация: атмосферник 1.8 (132 л. с.) – клон тойотовского 1ZZ-FE – в паре с механической коробкой.

Двигатель после 100 тысяч км может подъедать масло и потребовать замены цепи привода ГРМ. По МКП особых жалоб нет, и в ремонте она намного дешевле любого вариатора.

Остальные части автомобиля весьма удачные. Кузов окрашен достойно. Жалобы на какие-либо поломки редки, если не считать течей антифриза (в разных местах). Салон просторный и комфортный. Электроника работает ладно. Вердикт: с механикой – можно брать.

Какие еще китайские кроссоверы «раф-класса» можно смотреть на вторичке? Читайте в статье «За рулем»!