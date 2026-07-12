9 метров, 7,7 тонны и 426 тыс. км пробега: это один из самых экстремальных автодомов в истории

Уникальный гигантский кемпер на базе Ford F–550 продается за 20 000 долларов

Долгие годы этот необычный автодом на колесах был настоящей легендой парковок – его замечали мельком, но никто не знал, что скрывается внутри. А хозяин был не слишком разговорчив.

Гигантский кемпер, который словно поглощает пикап, к которому прикреплен, наконец-то рассекретил свою историю.

Хозяин монстра, инженер Том, приобрел базовый кемпер Lance длиной 3,6 метра (после доработок она выросла до 9 метров) на шасси Ford F-550 Super Duty 2001 года еще в 2003-м. После смерти супруги он стал проводить в дороге все больше времени, а зимние месяцы во Флориде потребовали настоящего простора.

Так родился шестилетний проект трансформации. Том собственноручно надстроил деревянный каркас, приподнял крышу, выдвинул переднюю часть почти вровень с капотом и придал ей обтекаемую форму для лучшей аэродинамики. Сзади появилась большая веранда с кладовками. Стены толщиной 7,6 сантиметра из рифленой стали с пенополиуретановым утеплителем надежно защищают от непогоды.

Внутри – полноценная квартира: кухня, обеденная зона со складным столом, санузел и спальня с кроватью king-size. Всюду деревянные панели, множество шкафчиков, а энергию дают солнечные батареи на 400 Вт. При этом Том сохранил часть оригинального оборудования Lance, включая электрощит и вентиляцию.

Махина весом около 7700 кг оснащена легендарным 7,3-литровым дизелем Power Stroke V8 мощностью 250 л.с. Пробег – 426 тыс. км, а средний расход топлива составляет около 32 литров на 100 км.

И главная новость: уникальный дом на колесах выставлен на продажу за 20 000 долларов.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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