Эти машины чаще всего незаконно парковались на местах для инвалидов

Максим Ликсутов: с начала года с мест для инвалидов эвакуировали более 13 тыс. автомобилей

За парковку в зонах, предназначенных для инвалидов, водителям грозят серьезные санкции.

Помимо административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, транспортное средство может быть задержано и эвакуировано на специализированную стоянку по постановлению ГИБДД.

Статистика показывает, что чаще всего данное нарушение фиксируется у автовладельцев марок Kia (930 случаев), Geely (879), Hyundai (805), Chery (733) и Toyota (671).

Напоминаем, что в столице не менее 10% парковочного пространства зарезервировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья и лиц, осуществляющих их перевозку, и занимать эти места без спецразрешения строго запрещено.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Совместно с Госавтоинспекцией мы следим за соблюдением правил дорожного движения и пресекаем нарушения.

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки более 13 тыс. автомобилей, незаконно занявших места для инвалидов. Будем и дальше поддерживать порядок на парковках города, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

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