Voyah показал фото своего нового флагманского минивэна с богатым оснащением

Минивэн Voyah Dream 9 выйдет на рынок КНР во второй половине 2026 года

По данным портала ChinaEvHome, премиальный бренд Voyah готовит к выпуску новую модель, известную под внутренним кодовым именем Everest. Рынок увидит ее уже во второй половине 2026 года.

Судя по опубликованному официальному фототизеру, машина сохранит узнаваемый силуэт актуального большого минивэна Dream, но, как ожидается, станет еще крупнее. Высокая линия остекления вкупе со стремительным профилем придает новинке солидный, флагманский вид. Дизайнерские решения перекликаются с другими моделями линейки Voyah.

Voyah Dream 9

Фронтальная часть кузова, по всей видимости, получит общие стилевые черты с флагманским кроссовером Voyah Taishan. Речь идет о массивной вертикальной хромированной решетке радиатора. Премиальный, бизнес-ориентированный характер подчеркивают многоспицевые колесные диски.

Автомобиль оснастят широкими сдвижными дверями с полускрытыми ручками. На ранее выпущенном видеотизере демонстрируются и другие новшества. В частности, показана работа проекционных фар Huawei с матричной системой освещения. Также машину украсит декоративная накладка на капот. Как сообщает китайский бренд, эта деталь призвана подчеркнуть статус новинки – «самого эмоционально значимого в мире минивэна».

Dream 9 станет первым в мире минивэном, который получит систему автономного вождения 3-го уровня. Кроме того, на модели дебютирует архитектура шасси Super Magic Carpet – новая интеллектуальная система управления пневмоподвеской с активными амортизаторами. Электроника, интегрированная в «умное» шасси, сканирует дорогу фронтальной видеокамерой на дистанции 4-15 метров (примерно 30 кадров в секунду) и превентивно адаптирует подвеску к покрытию. Также анонсированы передовые электронные системы помощи водителю ADAS.

Новинка ориентирована на китайский сегмент роскошных минивэнов с ценой до 500 000 юаней (около 73 500 долларов США).

Текущая модель Dream уже подтвердила успешность стратегии бренда в этом сегменте. За 2025 год продано около 80 000 единиц, а за первые пять месяцев 2026 года поставки достигли 25 000 машин. Минивэн стабильно входит в число бестселлеров в Китае и, кстати, возглавил свой сегмент в апреле этого года.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом крупном китайском автомобиле с выдающимися характеристиками.