Симпатяга Pajero Mini в версии Snoopy покорил публику

Японский кей–кар Pajero Mini стал доступнее, чем раритетные Skyline

На аукционе Bring a Trailer появился автомобиль, который передает дух японской автокультуры лучше любого суперкара.

Это Mitsubishi Pajero Mini Snoopy Edition 2000 года – заводская версия компактного внедорожника, полностью посвященная знаменитому биглю.

В Японии Снупи (переводится как «любопытный», вымышленный пес породы бигль) любят едва ли не больше родных аниме-героев. Именно поэтому производители решили выпустить спецверсию, превратившую практичный кей-кар в настоящий арт-объект. Кузов окрашен в комбинацию Soft White и Silver Metallic, а по бокам красуются многочисленные изображения пса, отпечатки лап на брызговиках и даже факсимиле подписи Чарльза Шульца.

Тема продолжается на 15-дюймовых колесных дисках, где Снупи занял место центральных эмблем. В салоне герой комиксов тоже повсюду: на чехлах сидений, дверных картах и шкале спидометра, а его друг Вудсток обосновался на тахометре. При этом интерьер остался нарочито простым – как и подобает настоящему кей-кару.

Этот Pajero Mini относится ко второму поколению, которое выпускалось с 1998 по 2012 год. В нем узнаваемы черты «взрослого» внедорожника Montero, победителя «Дакара», но масштаб уменьшен до миниатюрных габаритов. Под капотом – 659-кубовый трехцилиндровый турбомотор мощностью 51 л.с.

Скромные цифры объясняются строгими японскими нормами для кей-каров, однако полный привод с понижающей передачей и автоматическая коробка передач делают машину полноценным внедорожником в миниатюре.

Нынешний владелец приобрел авто в Японии в 2025 году, провел необходимое техобслуживание и пригнал в США. Пробег составляет около 56 тыс.км, но возраст дает о себе знать – например, наклейка с Снупи на капоте заметно выцвела.