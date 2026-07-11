Эти версии новых моторов появятся на Lada Iskra

АВТОВАЗ: Lada Iskra не получит топовый 1,8-литровый мотор от Lada Azimut

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов объявил: 16-клапанные моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, которые изначально предназначались для нового кроссовера Lada Azimut, начнут ставить на другие модели. Речь идет о Lada Vesta и Lada Iskra. Правда, не на все модификации сразу.

«Как и планировалось, во II полугодии стартуют производство и продажи нового кроссовера Lada Azimut, новые силовые установки которого будут использоваться на Vesta и Iskra. Эти новинки обеспечат поддержание плановых темпов продаж», – процитировали Соколова в пресс-релизе. Кроме того, глава компании пообещал не останавливать модернизацию заводских мощностей и процесс роботизации.

На данный момент Lada Vesta оснащается 1,8-литровым 16-клапанным двигателем. Речь про модернизированный ВАЗ-21179 – он выдает 122 л.с. Его эволюционировавшая версия (EVO) получила усиленный чугунный блок, масляный поддон с противоотливными ребрами, «безвтыковые» поршни, не дающие клапанам встретиться с поршнями при обрыве ремня ГРМ, а также доработанные камеры сгорания и прочие улучшения.

Что касается модели Iskra, то тут ситуация иная. Сейчас эта модель доступна только с 1,6-литровыми моторами – на 90 или 106 л.с. В пресс-службе АВТОВАЗа «Российской газете» пояснили: такая расстановка сил в целом сохранится. «Lada Iskra начнут оснащать модернизированными 1,6-литровыми агрегатами, но старший 1,8-литровый мотор на этой модели не появится, как и планировалось», – заявил пресс-секретарь.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о других обновлениях Lada Vesta и Aura.