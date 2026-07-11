Сроки доставки импортных авто в Россию выросли в разы

«Ъ»: перевозчики увеличили тарифы на доставку автомобилей в Россию на 30%

Рынок импортных машин в России столкнулся с логистическим коллапсом. По информации дилеров, за последние три недели время перевозки автомобилей из Азии увеличилось в полтора раза.

Вместо привычных 3-4 недель ждать новую машину теперь приходится 5-6. Причина – гигантские очереди на границе и проблемы с заправкой автовозов в дороге. Перевозчики, естественно, отреагировали повышением цен: стоимость доставки взлетела на 15-30%, сообщили дилеры в эфире «Ъ FM».

Парадокс в том, что импорт новых машин из Китая и Киргизии за первое полугодие, наоборот, вырос на четверть. Спрос на авто с пробегом тоже подскочил – почти на 15%. Особенно тяжело приходится таможне с гибридами и электромобилями, которые сейчас на пике популярности. К примеру, просто доставка от границы Хоргос до таможенного поста в Одинцово за последнее время подорожала на 150-200 долларов.

Проблемы с топливом затронули не только логистику, но и законодательство. Еще 4 июля президент Владимир Путин подписал закон, который призван стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Теперь правительство само будет решать, какие виды горючего допускать к обороту.

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