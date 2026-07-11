Российский автомобиль успешно прошел 1000-километровый тест на жаре в +42°C

Электрокар Атом проехал 1 тыс. км в условиях 40-градусной жары

В астраханских степях, где столбик термометра поднимался до +42°C, инженеры завершили финальный этап испытаний электромобиля Атом. Машина намотала больше 1 тыс. км, сообщили в пресс-службе марки.

Специалисты устроили комплексную проверку ключевых систем автомобиля. Особое внимание, как водится, уделили высоковольтной системе, охлаждению тяговой батареи, климат-контролю и способности быстро заряжаться. И все это – в условиях настоящего пекла.

Итоги впечатляют: все узлы отработали без нареканий. Кондиционер быстро выходил на заданную температуру, а охлаждение батареи показало себя отлично даже на экстремальной жаре. Теперь подтверждено, что Атом готов к работе в диапазоне от −42°C до +42°C.

Между прочим, за минувший год команда разработчиков серьезно доработала и откалибровала как «железо», так и софт. Кстати, это не первый опыт – зимой машину гоняли в Сургуте, где было под сорок два мороза.

Характеристики «Атома» уже известны: один электромотор на 204 лошадиные силы, запас хода – 500 км. Ситикар оснащен батареей на 77 кВт·ч и поддерживает быструю зарядку.

Три экземпляра новинки ранее уже показали публике в Санкт-Петербурге. Правда, в открытую продажу машина пока не поступила. Зато можно оформить предзаказ – бронь обойдется в 150 тыс. руб.

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