Возраст и аварийность: развенчиваем главные мифы о пенсионерах на дорогах

Евгений Липовицкий: прежде чем трогать пенсионеров, наведите порядок в автошколах

Нам всё время твердят, что аварий по вине пожилых водителей становится больше.

Но страховщики считают иначе. Все дело в том, что опыт часто компенсирует скорость, а осторожность – лихачество. Однако и игнорировать изменения здоровья нельзя. В этом материале мы постараемся рассмотреть проблему возраста за рулем максимально корректно. Как понять, что пора положить водительские права на полочку, и что еще сделать, чтобы повысить безопасность на дорогах?

Евгений Липовицкий, автоэксперт Газпромбанк Автолизинга:

– Да, статистика ГАИ фиксирует рост числа аварий с участием водителей старше 60 лет, но страховщики, оперирующие сухими экономическими расчетами, приводят другие данные: у этой категории аварийность ниже среднего на 24-30%. Парадокс? Нет. Мы имеем дело с двумя разными плоскостями: частотой происшествий и их тяжестью.

Почему же у возрастных водителей меньше ДТП? Объяснение лежит на поверхности. Это водители с колоссальным стажем, у которых за плечами лежит не одна сотня тысяч километров. Они ездят спокойно, без юношеского желания самоутвердиться за рулем. Для них автомобиль – не игрушка и не статус, а действительно средство передвижения. Приоритет такого водителя – безопасно доехать, а не сэкономить три минуты, играя в «шашки».

Водители со стажем знают типичные «паттерны» дорожных ситуаций наизусть и умеют просчитывать траекторию движения других машин на несколько ходов вперед. Это насмотренность, которую не купишь и не выучишь по билетам.

Однако есть и обратная сторона медали, которую любят муссировать в новостях: если уж ДТП с пенсионером случается, то последствия чаще бывают тяжелыми. Но связано это, спешу заметить, вовсе не с тем, что они хуже видят дорожную обстановку или медленнее реагируют на перекрестках. Причина банальна и физиологична: возрастные изменения опорно-двигательного аппарата и сосудов делают организм более хрупким. Травмы переносятся тяжелее, восстановление идет дольше. Это медицинский аспект, он не имеет прямого отношения к качеству вождения.

Нужны ли отдельные медосмотры и допуски для пожилых? Здесь решение должно быть взвешенным. Водить машину можно до тех пор, пока человек сохраняет скорость реакции и, что критически важно, способность к анализу дорожной обстановки.

Увы, возраст – это не всегда синоним мудрости за рулем. Есть 70-летние, управляющие авто виртуозно, и те, кому тележку в супермаркете доверить страшно, потому что периферийное зрение уже подводит.

Как понять, что человеку пора убедиться в водительской пригодности? Есть четкие «звоночки»: если он перестал замечать пешеходов на «зебре» или пропускает повороты, если он путает педали при парковке или начинает панически бояться перестроения в соседний ряд.

Попытки ввести особые допуски для пожилых, как мне кажется, не вполне оправданы: корень всех проблем упирается не в пожилых, а в систему подготовки молодых водителей. Так что сначала надо навести порядок в автошколах, сделать экзамены по-настоящему независимыми и жесткими, а уже потом «придираться» к пенсионерам.