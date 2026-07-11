Li Auto показал новый большой кроссовер

Li Auto анонсировала новый просторный и технологичный кроссовер

Китайский автопроизводитель Li Auto впервые официально показал свой новый кроссовер i9. Судя по опубликованному снимку, премьера автомобиля состоится уже в сентябре – тогда же, вероятно, стартуют и продажи.

Новинка получилась заметно крупнее модели i8, которая уже присутствует на рынке. Однако с технической точки зрения оба кроссовера могут быть почти идентичны: они построены на единой платформе. Для сравнения, Li Auto i8 оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 лошадиные силы, а недавно появилась и заднеприводная версия с одним мотором на 335 л.с.

Li Auto i9

В плане габаритов i9 серьезно обходит предшественника. Длина автомобиля составляет 5225 мм – это на 140 мм больше, чем у i8. Колесная база тоже выросла: 3168 мм против 3050 мм у «восьмерки». По сути, новинка станет самым большим электрическим кроссовером в истории марки. В компании при этом подчеркнули, что при проектировании особое внимание уделяли комфорту пассажиров на втором и третьем рядах сидений.

Li Auto i9

Внешне обе модели практически неотличимы – разница сводится лишь к длине кузова. Из-за этого запас хода у i9 может оказаться чуть скромнее, чем у i8, который без подзарядки проходит до 720 километров. Правда, официальных технических данных по новинке пока нет, так что эти цифры – не более чем догадки.

О других китайских кроссоверах с большим запасом хода «За рулем» ранее писал.