Названы популярные опции, которыми раньше оснащались только премиальные авто

Автодом перечислил 5 премиальных опций, которые появились в бюджетных авто

Бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя, мультимедиа с сенсорным экраном – эти опции раньше были редкостью для недорогих машин, но теперь ситуация кардинально изменилась. В пресс-службе группы компаний «Автодом» рассказали о том, как современные автомобили стремительно догоняют премиум по оснащению.

«Все больше опций, которые ранее считались привилегией премиальных брендов, становятся стандартом для автомобилей массового сегмента. Например, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Электронная система позволяет автоматически разблокировать двери при приближении автовладельца и запускать мотор на расстоянии», – отметил представитель «Автодома».

Мультимедийные системы тоже шагнули далеко вперед. Вместо простых аудиосистем теперь устанавливают комплексы с большими сенсорными экранами, навигацией, голосовым управлением и интеграцией с цифровыми сервисами. Раньше этим могли похвастаться только дорогие иномарки – сейчас же 10-дюймовые дисплеи и продвинутое ПО входят в оснащение многих машин начального уровня.

Кстати, демократизация комплектаций затронула и системы активной безопасности. Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и контроль слепых зон все чаще встречаются в моделях среднего ценового сегмента. Качественное светодиодное освещение, включая матричные фары, которые раньше устанавливались только на премиальные авто, также становится более доступным – они автоматически регулируют свет и не слепят встречных водителей.

В салонах современных машин появляются атмосферная подсветка и дополнительные дисплеи. Причем, еще недавно такие решения были прерогативой представительского класса, а теперь их ставят на серийные кроссоверы.

Ранее «За рулем» рассказал, как дорогие опции переходят в бюджетный сегмент.