Как проблемы с бензином повлияли на авторынок

Эксперт Иванов оценил влияние топливного кризиса на спрос и выбор авто в России

Хотя ситуация с топливом пока не стала системной и не ударила по всему рынку, расслабляться рано. В некоторых регионах локальные перебои уже начинают влиять на настроения покупателей и даже становятся для них стоп-фактором. Такую точку зрения агентству « Автостат» озвучил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

Параллельно, по его словам, нехватка бензина на короткое время подогревает интерес к гибридам и электрокарам. Правда, главные перспективы здесь все-таки у гибридных машин, а не у чистых «электричек».

Павел Шевченко, руководящий дилерским направлением маркетплейса Fresh, добавляет любопытную деталь: «Перебои с топливом повысили интерес к электромобилям и гибридам, но здесь опять-таки речь о низкой базе. Доля таких машин в продаже у нас невелика, тем более если брать самый ходовой сегмент до 1,5 млн рублей. Более привлекательными стали выглядеть дизельные машины – с этим видом топлива проблем меньше. Но и самих дизельных автомобилей в продаже немного, массовые марки в России традиционно на бензине».

При этом, как считает Шевченко, дальнейший ход продаж новых легковушек будет напрямую зависеть от двух вещей: сколько еще продлятся проблемы на заправках и на сколько регионов распространится реальное давление. Речь о ситуации, когда люди начнут отказываться от поездок из-за острого дефицита топлива.

Юлия Овчинникова, занимающая пост заместителя гендиректора АГ «Авилон», смотрит на вещи чуть иначе. «По топливу мы не видим, чтобы локальные перебои стали самостоятельным фактором роста или падения продаж на федеральном уровне. Но они точно усилили внимание клиентов к теме эксплуатационных расходов. Покупатели чаще смотрят на расход топлива, запас хода, гибридные технологии, стоимость владения и надежность автомобиля. То есть, это влияет не столько на сам факт покупки, сколько на критерии выбора конкретной модели», – поделилась она наблюдениями.

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