Стоит ли спешно переводить машину на газ на фоне дефицита бензина?

Олег Мосеев: переводить авто на газ сейчас невыгодно из-за роста цен и ожидания

Спрос на установку газобаллонного оборудования взлетел примерно на 35% в мае-июне 2026 года по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Такие данные приводит Национальная газомоторная ассоциация. Главный катализатор – нестабильная ситуация с ценами на бензин и его доступность.

Но, по словам автоэксперта Олега Мосеева, поддаваться ажиотажу не стоит. Он рекомендует пока отложить эту затею.

«Учитывая возросшую стоимость оборудования и увеличение срока ожидания работ, я не вижу смысла в переводе автомобиля с бензина на газ в настоящий момент», – пояснил специалист.

Средний срок записи на монтаж ГБО сейчас перевалил за месяц, а то и больше. В Москве цены на комплекты взлетели в 5-10 раз, в регионах ситуация чуть мягче – рост в 3-5 раз. Что касается конечной стоимости, в 2026 году за оборудование и установку придется выложить от 50 до 100 тысяч рублей.

Есть и другие подводные камни. Окупить такие вложения получится только при очень интенсивной эксплуатации – пробег должен превышать 15-20 тысяч километров в год. Плюс установка ГБО требует обязательной регистрации в ГАИ.

Кстати, если настройка оборудования проведена неправильно, высок риск серьезных неисправностей двигателя. А еще баллон «съедает» место в багажнике либо забирает нишу запасного колеса. И не стоит забывать про инфраструктуру: сеть газовых заправок пока сильно уступает бензиновой.

Ранее «За рулем» объяснил, почему не стоит торопиться с установкой ГБО на некоторые модели.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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