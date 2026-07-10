ДТП в центре Москвы — 25 пострадавших

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в центре Москвы выросло до 25 человек

В дорожной аварии с участием Газели и городского автобуса в Москве пострадало 25 человек – такие последние данные приводит источник со ссылкой на столичный Дептранс.

Утром в пятницу 10 июня на Нижегородской улице столкнулись автобус маршрута E70 и грузовой фургон Газель. По предварительной информации, водитель фургона нарушил правила: не убедившись в безопасности маневра, он сместился из левой полосы вправо. Водитель двигавшегося по правой полосе автобуса был вынужден выезжать на газон. При этом он врезался в рекламный щит и сбил его, отчего тот упал на крышу автобуса.

Из 25 пострадавших человек 11 госпитализированы, сообщает источник со ссылкой на «МК». Издание пишет, что среди доставленных в медучреждения пять женщин и шестеро мужчин. В том числе – 65-летний отец и 44-летний сын. Детей в числе получивших травмы нет; самому молодому 24 года, самому пожилому – 72.

Пострадавшие получают помощь в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также в больницах имени Демихова, Иноземцева, Пирогова и Юдина. Движение по Нижегородской улице было перекрыто, причины происшествия устанавливаются.

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