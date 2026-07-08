Назван самый аварийный возраст водителей в России: кто рискует чаще всего

Страховщики выяснил,и какие автомобилисты чаще попадают в ДТП в 2026 году

Аварии на дорогах случаются с разной частотой в зависимости от возраста водителей, и свежий анализ сразу трех крупных страховщиков – «Ренессанс Страхование», «Согласие» и «Зетта Страхование» – это наглядно подтверждает. Данные показывают, что самые рискованные группы – это молодые люди от 20 до 25 лет и водители среднего возраста.

По словам вице-президента «Ренессанс Страхования» Сергея Демидова, основными участниками аварий являются как мужчины, так и женщины в возрасте 20-25 лет. Правда, среди них девушки обращаются за страховыми выплатами заметно активнее: частота ДТП у них составляет 34,9%, тогда как у ровесников-мужчин – 28,7%. Зато размер ущерба у молодых людей выше, и именно они попадают в самые серьезные аварии.

Доля «тотальных» ДТП, когда машину восстанавливать смысла нет, у молодых мужчин достигает 0,52% – это пиковое значение для всего страхового портфеля компании. У женщин того же возраста этот показатель ниже – 0,33%.

У мужчин, как отметил Демидов, вероятность тяжелых аварий постепенно уменьшается: с тех же 0,52% в группе 20-25 лет до минимальных 0,20% в возрасте 50-55 лет. После этого цифра снова начинает расти и у водителей старше 65 лет добирается до 0,43%. А вот у женщин самый высокий риск тотальных ДТП зафиксирован в другой возрастной категории – 55-60 лет, где показатель достигает 0,55%. Это даже больше, чем у совсем юных водительниц.

Данные компании «Согласие» рисуют немного другую картину. По их подсчетам, в 2026 году чаще всего в ДТП попадали водители чуть старше – в возрасте 38-43 лет. На эту группу пришлось 23% всех обращений по страховке. В Москве самой проблемной категорией тоже оказались автомобилисты средних лет – 39-44 года, с такой же долей в 23%.

Интересно, что средний возраст самых аварийных водителей сильно колеблется в зависимости от региона. В Брянске, к примеру, чаще других в аварии попадают водители 63 лет. Самый молодой «аварийный» возраст выявлен в Воронеже и Белгороде – там типичный виновник ДТП – 34-летний автомобилист.

По информации «Зетта Страхования», в Москве наиболее высокий уровень аварийности фиксируется у водителей младше 25 лет. В остальных же регионах страны самая высокая частота попаданий в аварии приходится на группу от 31 до 35 лет.

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