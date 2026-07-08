Пожилой водитель — он какой? Что говорят словарь Даля и современная статистика

Эксперты «За рулем»: главные помехи на дороге — не пенсионеры, а неумехи и хамы

В словаре Владимира Даля пожилым считается человек, «близкий к 50-ти».

По версии ВОЗ, пожилой возраст наступает в 60 лет.

А что говорит статистика? Налицо разброс данных, публикуемых представителями МВД, страховых компаний и зарубежными специалистами. При этом какой-то драматически заметной тенденции касательно повышенной опасности, исходящей от пожилых водителей, не наблюдается.

Более того, данные российских страховщиков за 2025 год показывают, что водители 60-69 лет попадают в ДТП почти на треть реже, чем водители младше 60 лет, а среди 70-79-летних аварийность ниже на 24%.

Парадокс: пожилые водят безопаснее молодых, но именно им в некоторых странах уже перекрывают кислород – сокращают срок действия прав, ужесточают медосмотры. В России пока никаких карательных мер в отношении водителей 60+...70+ нет. Хотя разговоры об этом уже ведутся несколько лет.

Что же реально меняется с возрастом? Авторы исследования «За рулем», за плечами которых 135 лет на двоих, рассказывают о своем опыте: исчезает желание разгоняться до 150 км/ч, пропадает интерес к оффроуду и новым автомобилям, но появляется раздражение от светофорных гонок, орущей музыки, несоблюдения ПДД. Меняются привычки – например, перестаешь пить кофе за рулем.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель журнала «За рулем»:

– Глупо одновременно повышать пенсионный возраст и задумываться о том, чтобы ограничивать возрастных водителей в правах.

Нормальному движению мешают не полтора пенсионера, а неумехи и дорожные хамы, пьяницы и мажоры, причем любого возраста.

Водительский стаж и возраст – не всегда синонимы опасности. Опыт часто компенсирует возрастные изменения.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Долгих лет!» из журнала «За рулем» №7 за 2026 год.